عضو برلمان كوردستان “وحيد هرمز” لل”مسيحيين:كفى.. فلننضم لكوردستان

ذكر ممثل عن المسيحيين في برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان المسيحيين لاقوا الظلم في ظل السلطات العراقية المتعاقبة، وآن الاوان ان يقرروا مصيرهم وان تعود مناطقهم الى إقليم كوردستان، مبينا ان المنطقة الأكثر أمناً بالنسبة لهم هو إلاقليم. وقال عضو برلمان كوردستان وحيد ياقو هرمز ان كوردستان ارض السلام والتعايش، أقراء المزيد من المصدر