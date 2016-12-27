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متسابقة Arab Idol تهاجم أحلام بعد خروجها من المنافسة.. بتمثلي على الناس الطيبة وانا هفضحك

Posted by on December 27, 2016 0 Comment

فوجئت الفنانة الاماراتية أحلام، عضو لجنة تحكيم برنامج المواهب الغنائية Arab Idol بهجوم المتسابقة المغربية كاميليا ورد، عليها عقب الحرب الدائرة بينهما، حيث كتبت الفنانة أحلام عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اللهم أنت حسبي وأنت نعم الوكيل، اللهم إني وكلتك أمري وحياتي وهذا القلب، فاحفظني وأسعدني فإنك على كل أقراء المزيد من المصدر

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