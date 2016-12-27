مذيعة “الجزيرة” إيمان عياد تهاجم عامر الكبيسي: “لا تزايد على المسيحيين”

أبدت الإعلامية الفلسطينية والمذيعة بقناة “الجزيرة”‘ إيمان عياد، استيائها من زميلها العراقي، عامر الكبيسي، بسبب تغريدة له هنأ من خلالها المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، اعتبر خلالها أن المسلمين؛ مسيحيون أكثر من المسيحيين أنفسهم. وقالت “عياد” في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر تويتر”معلقة على تغريدة “الكبيسي”: ” ليتنا نحب أقراء المزيد من المصدر