منع مسلمة من رئاسة الحكومة بأمر رئيس رومانيا

رفض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2016 مما أثار غضب الحزب صاحب التوجهات اليسارية الفائز بالانتخابات العامة قبل أسبوعين. ورشح الحزب لرئاسة الوزراء سيفيل شهيدة المقربة من ليفيو دراجنيا صاحب النفوذ السياسي القوي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي لكن جرى أقراء المزيد من المصدر