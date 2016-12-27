آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » منع مسلمة من رئاسة الحكومة بأمر رئيس رومانيا

منع مسلمة من رئاسة الحكومة بأمر رئيس رومانيا

Posted by on December 27, 2016 0 Comment

رفض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2016 مما أثار غضب الحزب صاحب التوجهات اليسارية الفائز بالانتخابات العامة قبل أسبوعين. ورشح الحزب لرئاسة الوزراء سيفيل شهيدة المقربة من ليفيو دراجنيا صاحب النفوذ السياسي القوي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي لكن جرى أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com