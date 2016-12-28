الأمن العام: نتيجة فحوصات الحمض النووي لأهالي العسكريين المخطوفين مع الجثث على الحدود غير مطابقة. أعلنت المديرية العامة للامن العام في بيان، أنه “في إطار متابعة ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش الإرهابي، توفرت معلومات للمديرية العامة للأمن العام عن وجود أربع جثث في إحدى المناطق على الحدود اللبنانية – أقراء المزيد من المصدر