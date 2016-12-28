اليوم.. الكشف عن كواليس اختفاء أطفال يهود اليمن

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، أنه سيتم خلال ساعات اليوم الكشف عن الوثائق والمستندات حول قضية الأطفال المفقودين لليهود اليمنيين، التي لا تزال تشكل لغزا بعد مرور قرابة السبعين عاما. وبحسب صحيفة “هآرتس”، سيكشف ارشيف الدولة وثائق لجنة التحقيق الرسمية التي بحثت بالعمق في قضية اختفاء أطفال أقراء المزيد من المصدر