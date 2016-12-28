جريمة مروعة.. مقتل الإعلامية البحرينية إيمان الصالحي أمام طفلها

هزّ خبر مقتل الإعلامية البحرينية إيمان الصالحي الوسط الخليجي بعد أن لقيت مصرعها بإطلاق الرصاص عليها أثناء توجهها لزيارة عائلية برفقتها طفلها البالغ من العمر ال6 سنوات. تعود تفاصيل حادثة مقتل الإعلامية إيمان الصالحي خلال توجهها لمنزل خالتها في مدينة حمد وبعد الانتهاء من الزيارة طلب منها طفلها التوجه لأحد أقراء المزيد من المصدر