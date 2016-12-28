جعجع: النزعة السيادية ستبقى الأقوى ونسعى لتدوير الزوايا بين القانون المختلط وما طرحه بري

أمل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، خلال مقابلة مع قناة Orient News، “أن تأتي الأعياد المقبلة ويكون الوضع في سوريا أفضل مما هو عليه في الوقت الحاضر، فالأجواء الحالية ليست أجواء عيد ولكن في النهاية لا بد وأن يستقيم الوضع في سوريا”. وردا على سؤال، أشار الى ان “لبنان أقراء المزيد من المصدر