آخر الأخبار
Home » لبنان » جعجع: النزعة السيادية ستبقى الأقوى ونسعى لتدوير الزوايا بين القانون المختلط وما طرحه بري

جعجع: النزعة السيادية ستبقى الأقوى ونسعى لتدوير الزوايا بين القانون المختلط وما طرحه بري

Posted by on December 28, 2016 0 Comment

أمل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، خلال مقابلة مع قناة Orient News، “أن تأتي الأعياد المقبلة ويكون الوضع في سوريا أفضل مما هو عليه في الوقت الحاضر، فالأجواء الحالية ليست أجواء عيد ولكن في النهاية لا بد وأن يستقيم الوضع في سوريا”. وردا على سؤال، أشار الى ان “لبنان أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com