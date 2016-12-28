عاجل: المدعي العام الإسرائيلي يأمر بفتح تحقيق جنائي ضد نتانياهو

المدعي العام الإسرائيلي يأمر بفتح تحقيق جنائي ضد نتانياهو. هذت وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إرجاء بحث إصدار مئات التراخيص الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة الذي كان مقررا أمس، بحسب ما أعلن مسؤول في بلدية القدس الإسرائيلية لوكالة فرانس برس. وقال حنان روبين وهو عضو في البلدية أقراء المزيد من المصدر