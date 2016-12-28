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عاجل: قصف مدفعي لقوات الأسد على بلدات في إدلب من مقراته في بلدة جورين بحماة

Posted by on December 28, 2016 0 Comment

عاجل: قصف مدفعي لقوات الأسد على بلدات في إدلب من مقراته في بلدة جورين بحماة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم أقراء المزيد من المصدر

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