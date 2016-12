Posted by admin on December 28, 2016

نظمت جماعة الإخوة الدارسين في جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة لقاء ميلاديا في مجمع City Mall نهر الموت بعنوان “Joy to the Mall” عبر الترانيم الميلادية التي تشاركوها مع زوار المجمع ومع رئيس إكليركية مار يوحنا الرسول حريصا الأب معين سابا. وبعد ترنيم باقة من أجمل التراتيل الميلادية الروحية قام الإخوة أقراء المزيد من المصدر

