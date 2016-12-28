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محكمة اسرائيلية تحكم على الأسير عبد العزيز مرعي بالسجن لمدة 35 عام وغرامة مالية قدرها 258 الف شيقل 

Posted by on December 28, 2016 0 Comment

محكمة اسرائيلية تحكم على الأسير عبد العزيز مرعي بالسجن لمدة 35 عام وغرامة مالية قدرها 258 الف شيقل . أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهشبان حطموا محتويات مستشفى العاصي على خلفية وفاة أحد اقاربهم جراء خطأ طبي بحسب ادعائهمالجيش: توقيف شخصين من المشتبه بهما أقراء المزيد من المصدر

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