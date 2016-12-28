محكمة اسرائيلية تحكم على الأسير عبد العزيز مرعي بالسجن لمدة 35 عام وغرامة مالية قدرها 258 الف شيقل . أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهشبان حطموا محتويات مستشفى العاصي على خلفية وفاة أحد اقاربهم جراء خطأ طبي بحسب ادعائهمالجيش: توقيف شخصين من المشتبه بهما أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » محكمة اسرائيلية تحكم على الأسير عبد العزيز مرعي بالسجن لمدة 35 عام وغرامة مالية قدرها 258 الف شيقل
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!