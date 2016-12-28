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وفاة عامل سوري نتيجة انهيار سقف مبنى في منطقة الشرحبيل شرقي صيدا

Posted by on December 28, 2016 0 Comment

وفاة عامل سوري نتيجة انهيار سقف مبنى في منطقة الشرحبيل شرقي صيدا أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين أقراء المزيد من المصدر

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