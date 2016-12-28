وهاب في كتاب الى نصر الله: آن الاوان لنطمئن اللبنانيين لقانون إنتخاب يضمن صحة التمثيل

وجه رئيس “حزب التوحيد العربي” وئام وهاب كتابا مفتوحا الى الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله، وجاء فيه: “سماحة السيد الحبيب حسن نصرالله، لا أضيف شيئا الى ما تعرفه إذا قلت لك بأنك القائد الوحيد الذي أحببناه الى هذه الحدود، واعتبرناه القادر على حماية لبنان والأمة وكل القوى أقراء المزيد من المصدر