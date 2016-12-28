‏طريق ⁧‫ترشيش‬⁩ ⁧‫زحلة‬⁩ سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات‏و ضهر البيدر‬⁩ اصبحت سالكة امام جميع المركبات أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1عاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون أقراء المزيد من المصدر