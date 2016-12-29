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أوباما: هذا هو سبب الإجراءات ضد روسيا

Posted by on December 29, 2016 0 Comment

عاجل: أوباما يعتبر الإجراءات الأمريكية ضد روسيا ردا ضروريا على مساعيها لإلحاق الضرر بالمصالح الأمريكية. وكان صرح مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة قررت طرد 35 دبلوماسيا روسيا في واشنطن وسان فرانسيسكو وأمهلتهم 72 ساعة للمغادرة. كما قررت أمريكا إغلاق مجمعين روسيين في ماريلاند ونيويورك، صرحت إنهما يستخدمان في أنشطة مرتبطة أقراء المزيد من المصدر

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