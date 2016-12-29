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إسرائيل تحتجز كارمن سليمان على معبر الكرامة

Posted by on December 29, 2016 0 Comment

ذكرت تقارير اخبارية أن السلطات الإسرائيلية تحتجز الفنانة المصرية كارمن سليمان، على معبر الكرامة بين الأردن واسرائيل. جاء احتجاز كارمن سليمان خلال توجهها إلى الأراضي الفلسطينية لاحياء حفل بمناسبة أعياد رأس السنة بمدينة رام الله، يوم السبت 31 ديسمبر/كانون الأول. يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تحيي فيها كارمن أقراء المزيد من المصدر

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