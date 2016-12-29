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 الجيش السوري الحر: وقف إطلاق النار يشمل جميع أنحاء البلاد 

Posted by on December 29, 2016 0 Comment

عاجل.. متحدث باسم الجيش السوري الحر: وقف إطلاق النار يشمل جميع أنحاء البلاد ويستند إلى جنيف 1 الذي يؤكد أن لا مستقبل للأسد في سوريا. أخبار قد تهمكالفنانة غادة عبد الرازق تخرج “لسانها” لمنتقدي البنطلون الممزق12 سيناريو لنتائج الانتخابات الرئاسيةسعر البرغر والبيرة في مسبح لبناني بسعر غداء عائلة لمدة 3 أقراء المزيد من المصدر

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