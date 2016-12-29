الشرطي التركي قاتل السفير مارس الجنس مع فتاة روسية.. ماذا قالت في أثناء التحقيق معها؟

اليوم تتضح الكثير من التفاصيل الجديدة والغريبة حول حادثة اغتيال السفير الروسي في أنقرة، وذلك مع تعمق التحقيقات أكثر، فكيف رسموا الطريق لمولود ميرت ألتنتاش؟ عندما نفّذ ألتنتاش عملية الاغتيال، رفع إصبع السبابة، وقال: “لا تنسوا حلب، لا تنسوا سوريا، الله أكبر”، وأتبع ذلك بغناء نشيد عربي، حيث أضاف: “نحن أقراء المزيد من المصدر