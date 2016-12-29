المعلم: الهدنة لا تشمل “داعش” و”النصرة”

أكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أن اتفاق الهدنة في سوريا “لا يشمل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والفصائل المرتبطة بهما” وكذلك تلك التي “لم توقع” على الوثيقة. وشدد المعلم، خلال مقابلة مع التلفزيون العربي السوري، الخميس، على بقاء مهام للقوات السورية المسلحة ستواصل تنفيذها، مضيفا أن اتفاق الهدنة يعكس أقراء المزيد من المصدر