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 برلماني روسي: سنقوم بتدابير بحق الدبلوماسيين الأمريكيين

Posted by on December 29, 2016 0 Comment

عاجل… برلماني : موسكو ستقوم بتدابير جوابية بحق الدبلوماسيين الأمريكيين. وكان دبلوماسي روسي رفيع المستوى اعلن أن العقوبات المفروضة ضد روسيا على خلفية مزاعم عن “قرصنة” موسكو للانتخابات الأمريكية ستعرقل إعادة تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. وذكر قسطنطين دولغوف، المسؤول عن ملف حقوق الإنسان وسيادة القانون في وزارة الخارجية أقراء المزيد من المصدر

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