Posted by admin on December 29, 2016

أعلن “بنك لبنان والمهجر” في بيان، انه “من ضمن المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام الحالي لاتحاد المصارف العربية في فندق فينيسيا في بيروت، فاز بنك لبنان والمهجر بجائزة “The Best Innovative Bank of the Year 2016″ بفضل برنامج NEXT. وكان ذلك ضمن مسابقة أعدها وأشرف على نتائجها اتحاد المصارف العربية أقراء المزيد من المصدر

