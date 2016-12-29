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تجمع المحامين للطعن بقانون الايجارات في رسالة الى عون والحريري: لحل المشكلة ووقف الاحكام الاستنسابية

Posted by on December 29, 2016 0 Comment

وجه تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري، ذكر فيها “بضرورة حل مشكلة قانون الايجارات، ووقف الاحكام الاعتباطية والاستنسابية حيث تبين أن المحاكم في ضياع كلي بعد إبطال اللجنة من المجلس الدستوري، وعدم امكانية الدولة من انشاء أقراء المزيد من المصدر

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