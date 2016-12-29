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تنبؤات “فانغا” 2017 وبداية الحرب العالمية الثالثة

Posted by on December 29, 2016 0 Comment

تنبؤات “فانغا” 2017 وبداية الحرب العالمية الثالثة فانغا: امرأة عمياء ولدت في 31 يناير/كانون الثاني عام 1911، في سترميتسا، إحدى مقاطعات الإمبراطورية العثمانية آنذاك، والواقعة حالياً في مقدونيا. وتوفيت هذه العجوز بعد 85 عاماً، وتحديدا بتاريخ 11 أغسطس/آب عام 1996، في بيتريتش، بلغاريا، ونالت شهرة واسعة بسبب نبوءاتها العديدة. بعد أقراء المزيد من المصدر

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