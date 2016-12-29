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عاجل: استهداف جديد للسفارة الروسية في دمشق بقذيفة هاون

Posted by on December 29, 2016 0 Comment

عاجل- السفارة الروسية في دمشق- الخارجية الروسية: استهداف جديد للسفارة الروسية في دمشق بقذيفة هاون. أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الإرهابيين قصفوا بعد ظهر اليوم الخميس مرة أخرى السفارة الروسية في سوريا. أصيب شخصان اليوم الخميس ، بجروح جراء سقوط قذيفة هاون أطلقها مسلحون في محيط أقراء المزيد من المصدر

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