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عاجل: استهداف جديد للسفارة الروسية في دمشق بقذيفة هاون

Posted by on December 29, 2016 0 Comment

عاجل: الخارجية الروسية: استهداف جديد للسفارة الروسية في دمشق بقذيفة هاون أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد أقراء المزيد من المصدر

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