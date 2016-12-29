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عاجل: الولايات المتحدة تطرد 35 دبلوماسيا روسيا وتمهلهم 72 ساعة للمغادرة

Posted by on December 29, 2016 0 Comment

عاجل من واشنطن: الولايات المتحدة تطرد 35 دبلوماسيا روسيا وتمهلهم 72 ساعة للمغادرة. وكانت وسائل إعلام أمريكية اشارت إلى أن إدارة الرئيس أوباما تنوي الإعلان عن فرض عقوبات ضد روسيا بسبب عمليات القرصنة الإلكترونية التي تعرضت لها المراسلات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر التابعة للحزب الديمقراطي وإدارة حملة كلينتون والتي أقراء المزيد من المصدر

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