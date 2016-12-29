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عاجل: رئيس مجلس النواب الأمريكي: اجراءات إدارة أوباما تعكس 8 أعوام من السياسة الفاشلة

Posted by on December 29, 2016 0 Comment

عاجل: رئيس مجلس النواب الأمريكي: اجراءات إدارة أوباما تعكس 8 أعوام من السياسة الفاشلة أخبار قد تهمكنجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزل12 سيناريو لنتائج الانتخابات الرئاسيةهذا الأب أخذ أطفاله إلى متنزه وبعدها قتلهم جميعاسيدر نيوز/ عاجل من مصر: مصرع 7 أشخاص في حادث أقراء المزيد من المصدر

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