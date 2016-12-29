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عاجل من واشنطن: الولايات المتحدة تطرد 35 دبلوماسيا روسيا وتمهلهم 72 ساعة للمغادرة

Posted by on December 29, 2016 0 Comment

عاجل من واشنطن: الولايات المتحدة تطرد 35 دبلوماسيا روسيا وتمهلهم 72 ساعة للمغادرة أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهأميركا تعدم مسنًا بسبب جريمة ارتكبت صيف 1979 فرنسا.. ألف عملية اعتقال منذ انطلاق يورو 2016شبان حطموا محتويات مستشفى العاصي على خلفية وفاة أحد اقاربهم جراء أقراء المزيد من المصدر

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