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عاجل: 7 مجموعات مسلحة من المعارضة السورية وقعت على الاتفاق m

Posted by on December 29, 2016 0 Comment

عاجل: 7 مجموعات مسلحة من المعارضة السورية وقعت على الاتفاق والجماعات التى لم توقع ستصنف على أنها جماعات إرهابية أخبار قد تهمكعاجل: 7 قتلى بينهم أطفال ونساء في قصف لقوات النظام السوري على درعا البلدالكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة و٣ حالات حرجة12 سيناريو لنتائج الانتخابات أقراء المزيد من المصدر

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