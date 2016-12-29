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غارات روسية على مدينة الباب السورية المحاصرة من الجيش التركي

Posted by on December 29, 2016 0 Comment

غارات روسية على مدينة الباب المحاصرة من الجيش التركي- ارشيف اسطنبول- “القدس “دوت كوم- شنت مقاتلات روسية ليل الاربعاء الخميس غارات على مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الباب السورية التي يسيطر عليها الجهاديون ويحاول مقاتلو المعارضة السورية بدعم من الجيش التركي استعادة السيطرة عليها، حسبما اوردت وكالة “دوغان” أقراء المزيد من المصدر

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