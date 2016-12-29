علق الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة”‘ فيصل القاسم على التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” وكشفت فيه عن صفقة سيتم عقدها تقوم على إنشاء مناطق حكم ذاتي في سوريا مع ضمان بقاء الأسد حتى انتهاء ولايته، قائلا: انسوا سوريا التي كانت”. وقال “القاسم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » فيصل القاسم يكشف عن الخطة التي طرحها سياسي عربي على الأسد ويقول: “انسوا سوريا التي كانت”
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