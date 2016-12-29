قائد “وحدة مكافحة المخدّرات” في فنلندا متورّط بتهريب المخدّرات!

حكمت السلطات القضائيّة الفنلنديّة على الرئيس السابق لـ”وحدة مكافحة المخدّرات” بالسجن 10 سنوات، بتهمة التورّط في تجارة المخدّرات. وقضت محكمة هلسنكي، أن جاريا أرنيو البالغ من العمر 58 عاماً، أدّى دوراً أساسيّاً في استيراد 800 كيلوغرام من الحشيشة من هولندا، وبيعها في فنلندا، بين العامين 2011 و 2012، وفق ما أقراء المزيد من المصدر