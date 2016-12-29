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معلومة طبية: من فوائد مخلل الخيار أنه يمد جسم المرأة الحامل واللواتي تستخدمن الرضاعة الطبيعية، بفيتامين ك

Posted by on December 29, 2016 0 Comment

معلومة طبية: من فوائد مخلل الخيار أنه يمد جسم المرأة الحامل واللواتي تستخدمن الرضاعة الطبيعية، بفيتامين ك. أخبار قد تهمكطقس لبنان مطر ، عواصف وإنخفاض بالحرارة وثلوجالجليد جمد الحركة في العرقوب وبعض المدارس اقفلت ابوابها آلان حكيم علّق التداول بـ19 صنف لبنة و5 أصناف من الجبنة الوفيات الى ازدياد أقراء المزيد من المصدر

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