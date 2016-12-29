معلومة طبية: من فوائد مخلل الخيار أنه يمد جسم المرأة الحامل واللواتي تستخدمن الرضاعة الطبيعية، بفيتامين ك. أخبار قد تهمكطقس لبنان مطر ، عواصف وإنخفاض بالحرارة وثلوجالجليد جمد الحركة في العرقوب وبعض المدارس اقفلت ابوابها آلان حكيم علّق التداول بـ19 صنف لبنة و5 أصناف من الجبنة الوفيات الى ازدياد أقراء المزيد من المصدر
Home » طب وصحة » معلومة طبية: من فوائد مخلل الخيار أنه يمد جسم المرأة الحامل واللواتي تستخدمن الرضاعة الطبيعية، بفيتامين ك
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