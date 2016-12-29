مقتل الشاب ابراهيم منصور باطلاق نار في مخيم عين الحلوة

مقتل الشاب ابراهيم منصور الذي ينتمي الى حركة فتح باطلاق نار عند مفرق سوق الخضار في مخيم عين الحلوة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة أقراء المزيد من المصدر