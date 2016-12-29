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مقتل الشاب ابراهيم منصور باطلاق نار في مخيم عين الحلوة

Posted by on December 29, 2016 0 Comment

مقتل الشاب ابراهيم منصور الذي ينتمي الى حركة فتح باطلاق نار عند مفرق سوق الخضار في مخيم عين الحلوة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة أقراء المزيد من المصدر

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