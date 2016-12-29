مقهى كندي كُتب على مدخله ؛ لا يوجد واى فاى، تحدثوا إلى بعضكم البعض ، اتصل بوالدتك، تظاهر إننا نعيش في 1993 أخبار قد تهمكصور منزل المتهمة بتفجير الكنيسة البطرسية.. فيديوالسجن المؤبد لمتهم بارتكاب حرق كنيسة في مصرصورة.. ميا خليفة تُشعل “تويتر” من جديد بالشورت الأحمرجديد عاجل بالصور.. أول ممثلة أقراء المزيد من المصدر
Home » غرائب » مقهى كندي كُتب على مدخله ؛ لا يوجد واى فاى، تحدثوا إلى بعضكم البعض ، اتصل بوالدتك، تظاهر إننا نعيش في 1993
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