هذه أسماء الفصائل السورية التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار

روسيا تعلن أسماء الفصائل السورية التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار أعلنت روسيا عن الفصائل التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار وهي “فيلق الشام،أحرارالشام،جيش الإسلام،صقورالشام،جيش المجاهدين،جيش إدلب،الجبهة الشامية”. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقا لوقف إطلاق النار بين جماعات المعارضة السورية والنظام السوري بدءا من منتصف ليل اليوم أقراء المزيد من المصدر