وزير الاقتصاد يجول اليوم في سوقي الحمرا والاشرفية

يقوم وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري برفقة مراقبي حماية المستهلك اليوم، بجولة تفقدية على الاسواق في بيروت وستشمل منطقتي الحمرا والاشرفية، على ان تبدأ الجولة في العاشرة قبل الظهر، انطلاقاً من وزارة الاقتصاد – بناية اللعازارية.