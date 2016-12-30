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اتهام 8 مدعى عليهم باطلاق نار وقتل في محلة التعمير ومنع المحاكمة عن آخرين

Posted by on December 30, 2016 0 Comment

اصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي شربل رزق وعضوية المستشارين عبير صفا وبلال بدر، قرارا في قضية إطلاق نار وقتل ومحاولة قتل في محلة التعمير، اتهمت فيه 8 مدعى عليهم ومنعت المحاكمة عن آخرين. وجاء في خلاصة القرار: “- إتهام المدعى عليهم بهاء محمد البرناوي، فادي حسين عواد، أقراء المزيد من المصدر

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