اتهام 8 مدعى عليهم باطلاق نار وقتل في محلة التعمير ومنع المحاكمة عن آخرين

اصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي شربل رزق وعضوية المستشارين عبير صفا وبلال بدر، قرارا في قضية إطلاق نار وقتل ومحاولة قتل في محلة التعمير، اتهمت فيه 8 مدعى عليهم ومنعت المحاكمة عن آخرين. وجاء في خلاصة القرار: “- إتهام المدعى عليهم بهاء محمد البرناوي، فادي حسين عواد، أقراء المزيد من المصدر
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