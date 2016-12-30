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الشرطة تشتبه بزوجة السفير اليوناني المفقود في البرازيل في تدبير قتله

Posted by on December 30, 2016 0 Comment

يشتبه محققون في البرازيل بزوجة السفير اليوناني الذي اختفى في ريو دي جانيرو، الاثنين، وصديقها في تدبير قتله، وفقا لوكالة “رويترز″، الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول. ونقلت قناة “غلوبو” أن المحققين يعملون حاليا على فرضية قتل السفير أميريديس بتدبير من زوجته، فرانسوازا، وبالتواطؤ مع صديقها الشرطي المدعو سيرجيو موريرا، واللذين تربطهما أقراء المزيد من المصدر

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