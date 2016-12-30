الشرطة تشتبه بزوجة السفير اليوناني المفقود في البرازيل في تدبير قتله

يشتبه محققون في البرازيل بزوجة السفير اليوناني الذي اختفى في ريو دي جانيرو، الاثنين، وصديقها في تدبير قتله، وفقا لوكالة “رويترز″، الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول. ونقلت قناة “غلوبو” أن المحققين يعملون حاليا على فرضية قتل السفير أميريديس بتدبير من زوجته، فرانسوازا، وبالتواطؤ مع صديقها الشرطي المدعو سيرجيو موريرا، واللذين تربطهما أقراء المزيد من المصدر