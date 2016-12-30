 “ام تي في”: إطلاق نار كثيف في حيّ آل زعيتر في الضاحية الجنوبيّة بعد مقتل أحد سارقي المصرف 

“ام تي في”: سماع إطلاق نار كثيف في حيّ آل زعيتر في الضاحية الجنوبيّة بعد مقتل أحد سارقي المصرف وهو من آل زعيتر. وكان افيد ان مسلحين اثنين اقدما على اقتحام بنك “الاعتماد المصرفي” عند اوتوستراد السيد هادي نصر الله – مقابل سناك الآغا، مطلقين النار. وقد صودف وجود عسكري أقراء المزيد من المصدر