آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة »  “ام تي في”: إطلاق نار كثيف في حيّ آل زعيتر في الضاحية الجنوبيّة بعد مقتل أحد سارقي المصرف 

 “ام تي في”: إطلاق نار كثيف في حيّ آل زعيتر في الضاحية الجنوبيّة بعد مقتل أحد سارقي المصرف 

Posted by on December 30, 2016 0 Comment

“ام تي في”: سماع إطلاق نار كثيف في حيّ آل زعيتر في الضاحية الجنوبيّة بعد مقتل أحد سارقي المصرف وهو من آل زعيتر. وكان افيد ان مسلحين اثنين اقدما على اقتحام بنك “الاعتماد المصرفي” عند اوتوستراد السيد هادي نصر الله – مقابل سناك الآغا، مطلقين النار. وقد صودف وجود عسكري أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com