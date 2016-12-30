 “ام تي في”: إطلاق نار كثيف في حيّ آل زعيتر في الضاحية الجنوبيّة بعد مقتل أحد سارقي المصرف 

“ام تي في”: سماع إطلاق نار كثيف في حيّ آل زعيتر في الضاحية الجنوبيّة بعد مقتل أحد سارقي المصرف وهو من آل زعيتر أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – أقراء المزيد من المصدر