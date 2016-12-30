تظاهرة في بغداد تطالب بالإفراج عن صحافية مخطوفة

تظاهر نحو ألف شخص، اليوم الجمعة، في ساحة التحرير في بغداد مطالبين بالإفراج عن الصحافية أفراح شوقي، التي خطفت من منزلها الإثنين، بأيدي مسلحين مجهولين. وهتف المتظاهرون وبينهم عدد كبير من النساء “الحرية لأفراح”. وقالت إحداهن سنا رسول: “نطالب بالإفراج عن أفراح، لكننا لا نعلم من خطفها”. وانضم المتظاهرون الذين أقراء المزيد من المصدر