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تهديدات تستهدف احتفالات رأس السنة في سيدني والقبض على مشتبه به 

Posted by on December 30, 2016 0 Comment

تهديدات تستهدف احتفالات رأس السنة في سيدني والقبض على مشتبه به أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين أقراء المزيد من المصدر

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