توقيف أرملتين لمقاتلي تنظيم “داعش” في تركيا

ألقت الشرطة التركية القبض، على آسيا أحمد محمد، وتحمل الجنسية الإسبانية، وفاطمة عقيل لاخميشت، الأرملتين لاثنين من جلادي “داعش”، أثناء محاولتهما التسلل إلى تركيا للعودة إلى أوروبا. وتعتبر آسيا، المواطنة الإسبانية، أرملة محمد حامدتش، الذي كان يقف مبتسمًا عند قطع رؤوس خمس ضحايا في سورية. وكان محمد أعطى زوجته حزامًا أقراء المزيد من المصدر