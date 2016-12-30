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حقيقة وفاة الملكة إليزابيث حسب قصر باكنجهام 

Posted by on December 30, 2016 0 Comment

وفاة الملكة إليزابيث- نفت صحيفة “مترو» البريطانية، شائعات مقتل الملكة اليزابيث الثانية، ملكة إنجلترا، مؤكدة أنها مازالت على قيد الحياة وفي حال جيدة جدا. أصدر قصر باكنجهام البريطاني بيانا، صباح اليوم الجمعة، بيانا رسميا نفى فيه وفاة الملكة حسب الشائعات التي ملأت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام أمس الخميس. أقراء المزيد من المصدر

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