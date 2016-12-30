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رابطة «الأساسي» تحذّر من تكرار السيناريو القديم: لإقرار سلسلة الرتب في أول جلسة تشريعية

Posted by on December 30, 2016 0 Comment

أعلنت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، عن أنّه ولمناسبة نهاية العام الحالي واستقبال عام جديد، إن المعلمين يودعون عاما مضى ويستقبلون عاما آخر، وهم يرزحون تحت ضغط معيشي لا سابق له، فراوتبهم تكاد لا تكفهم اسبوعا واحدا، ما يضطرهم للتعليم بما يزيد على خمسين ساعة اسبوعيا، أقراء المزيد من المصدر

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