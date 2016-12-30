روسيا: اوباما أهان الشعب الأمريكي.. وردنا على العقوبات اليوم

كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على صفحتها على “فيس بوك”، أن الرد الرسمي للوزارة على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا سيكون اليوم الجمعة. وتعتبر زاخاروفا أن الشعب الأمريكي بهذه الإجراءات قد أهين من قبل رئيسه وليس من قبل الإرهابيين الدوليين أو قوات دول معادية، قائلة: “في هذه أقراء المزيد من المصدر