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سفير روسيا لدى “إسرائيل” بالمستشفى بعد اغتيال نظيره بإسطنبول

Posted by on December 30, 2016 0 Comment

أفادت وسائل إعلام “إسرائيلية” بأن السفير الروسي لدى “تل أبيب” ألكسندر شيين نقل إلى المستشفى مساء أمس الخميس إثر تناوله العشاء في أحد المطاعم. وأكد المستشار في السفارة الروسية أليكسي دوبرينين لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أنباء نقل السفير إلى المستشفى، مضيفا أنه في حالة صحية جيدة في الوقت الراهن. وذكرت “يديعوت أقراء المزيد من المصدر

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