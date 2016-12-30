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عاجل: الخارجية الروسية تقترح على بوتين طرد 35 ديبلوماسيا أميركيا 

Posted by on December 30, 2016 0 Comment

عاجل: الخارجية الروسية تقترح على بوتين طرد 35 ديبلوماسيا أميركيا ولافروف يقول إن روسيا لن تدع العقوبات الأميركية تمر دون رد روسيا أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهشبان حطموا محتويات مستشفى العاصي على خلفية وفاة أحد اقاربهم جراء خطأ طبي بحسب ادعائهمالجيش: توقيف شخصين أقراء المزيد من المصدر

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